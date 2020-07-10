بعد مد حجز أراض "الملوي الجديدة" للأسبوع المقبل.. تعرف على سعر المتر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تقرر ولمدة أسبوع، مد فترة حجز 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 متر و971 متر، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم وحجز تلك الأراضي.

وتبلغ قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مؤكداً أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توفر الأراضي بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع فى الحصول على المسكن الخاص بهم.

ووفقا لكراسة الشروط المطروحة على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، فأن سعر المتر المربع ألف جنيه، ويختلف سعر الإجمالى للأرض وفقا للمساحة المطروحة.