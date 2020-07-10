"تعليم بورسعيد" تنفي وجود إصابات بفيروس كورونا بين العاملين بالمديرية

نفت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ما أثيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود اشتباه أو إصابات بفيروس كورونا أو حالات مخالطة بين صفوف العاملين بديوان المديرية، وذلك من خلال التنسيق اليومي مع مديرية الشئون الصحة والسكان وقطاع الطب الوقائي بالمحافظة، للتأكد من ظهور أي حالات إيجابية أو اشتباه من عدمه بين العاملين القائمين على رأس عملهم حتى الآن.

وأشارت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد إلى التزام المؤسسات التعليمية بالمحافظة، بتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ و اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اليومية، بهدف الحفاظ على صحة العاملين والمتعاملين داخلها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على حرصها الكامل بالتزام الشفافية المطلقة واتخاذ كل الإجراءات حال ظهور أى حالات مرضية من شأنها تهديد صحة وسلامة جميع العاملين والمنتفعين بالخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وأهابت المديرية بالجميع عدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التى تهدف إلى النيل من سمعة المؤسسة والعاملين بها وتعطيل المصلحة العامة أثناء تلك الظروف الاستثنائية التى يتمر بها البلاد.