مستشار الرئيس: التحرش "سرطان اجتماعي"

أوضح الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق الاجتماعي، أن التحرش ليس مقتصرا على التحرش الجنسي.

وقال خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "إم بي سي مصر": "التنمر أحد أساليب التحرش، لكن التحرش الجنسي يختلف، والعالم كله يسمى التحرش بالسرطان الاجتماعي، حيث إنه لا وطن له".

وتابع أن الدول الأوروبية والأمريكية أكثر بلدان العالم التي تعاني من التحرش، لكن بمعنى مختلف عن التحرش الموجود في القانون المصري الآن: "في الماضي كان يرمز التحرش إلى هتك العِرض، ومنذ سنتين ظهر قانون جديد، نص على أن التحرش قد يكون عبارة عن نظرة متفحصة أو نظرة غير لائقة، أو الإيماءات أو التلميحات، والتعليقات والملاحقة والتتبع، والتحرش بالإنترنت، وهو أخطر شيء في العالم، وهناك اللمس والاحتكاك".

وشدد مستشار الرئيس، على أهمية التفرقة بين التعري والترهيب والاعتداء والاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وهو موجود في العالم كله بنسبة 80%: "ولكن عندنا لما واحدة تروح تقول لأمين شرطة إن شخص عملها إيحاءات وإيماءات وحشة، فيرد عليها ويقولها يعني هو مبسوط من جمالك؟ مش بياخد الموضوع بجدية".