التشكيلي خالد هنو: يحيى الفخراني وأعماله الدرامية موضوع مسابقة فنية

قال الفنان التشكيلي السكندري خالد هنو، رئيس مجلس إدارة مجموعة الثغر للثقافة والفنون، إن المسابقة الفنية التي ينظمها عن الفنان يحيى الفخراني، تتناول الشخصيات الدرامية التى قدمها يحيى الفخراني في عيون الفنانين التشكيليين، وسيتم عرض الأعمال في معرض كبير يقام بالإسكندرية، وستكون هناك جوائز لأفضل الأعمال الفنية المعبرة عن إبداعات الفخراني في الدراما والسينما.

وعن تفصيل المسابقة، أوضح الفنان خالد هنو في تصريح لـ "الوطن"، أن الفنان يحيى الفخراني صديق عزيز، وأنا صاحب فكرة المسابقة والمعرض، وذلك بهدف إذابة الفوارق بين الفنون المختلفة، وهو الهدف الذى أفكر فيه فى العموم عندما أبدأ فى تقديم أى عمل فنى سواء كان معرض تشكيلى أو لوحة أو ندوة ثقافية، والمسابقة فرصة طيبة للتقريب بين الفنون، من جهة، وتقريب الفن التشكيلي من الجمهور غير المتخصص، موضحا: الفنان يحيى الفخراني صديق عزيز، وهو إنسان وفنان جميل، وهو حريص على تقديم أعمال فنية متميزة تضيف إلى الجمهور فكريا وتحقق متعة للجمهور، لذلك فهو شخصية محبوبة لدى الجمهور، ومن الطبيعى أن يحب الجمهور رؤيته فى أعمال تشكيلية.

وعن تفاصيل المسابقة، قال "هنو" التقيت بالفنان يحيى وزوجته الدكتورة لميس جابر، مؤخرا، لعرض ومناقشة فكرة المسابقة، تنطلق من كيفية رؤية الفنانين المشاركين فى المعرض سواء ليحيى الفخراني شخصيا أو للشخصيات الدرامية التى قدمها في أعماله الفنية، والمشاركة متاحة للجميع وغير محددة بفئة عمرية بعينها، كما أنها ستكون في مجالات التصوير والنحت الجرافيك والرسم، وسيتم عرض الأعمال المشاركة فى معرض يضم الأعمال، فى الإسكندرية، لافتا إلى أن يحيى الفخراني رحب بفكرة المسابقة وهو محب للفنون التشكيلية، خاصة وأنه مغرم بالإسكندرية وسبق أن كرمه أتيليه الإسكندرية مرتين، أيام عرض مسلسل ليالي الحلمية، ومعه الراحل أسامة أنور عكاشة، وعدد من الفنانين، وأنا عضو مجلس إدارة بالاتيليه.

وتابع قائلا: ومن المقرر أن ننظم على هامش المسابقة، ندوة مفتوحة للجمهور فى أغسطس أو سبتمبر المقبل يحضرها الفخراني ود. لميس، فى نادي اليخت بالإسكندرية، وذلك قبل انشغال الفخراني فى تصوير أعمال فنية، موضحا: يتم حاليا تبادل الآراء مع الفنان يحيى الفخراني، للاتفاق حول آليات المسابقة وما إذا كانت تولى جهة ما رعاية المسابقة، وكذلك اختيار المتخصصين في لجان التحكيم، والجوائز المالية المقرر منحها للفائزين، وسيتم إصدار بيان بباقى التفاصيل في الأيام المقبلة.