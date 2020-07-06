يحيى الفخراني يحبس دموعه أثناء نعيه رجاء الجداوي: كلنا رايحين

نعى الفنان القدير يحيى الفخراني، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية فجر الأحد بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أن علاقته بالراحلة لم تنقطع منذ آخر عمل جمعهما، فدائما ما كانا يتواصلان عبر الهاتف، "حب رجاء واصل عند الناس كلها، كانت بمثابة الأم والأخت".

وأضاف "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، بتأثر وحبس دموعه: "كلنا رايحين.. بس هتبقى السيرة، وسيرة رجاء الطيبة ستظل موجودة، الله يرحمها ويحسن إليها ويجعل مثواها الجنة".

من ناحية أخرى، تحدثت أميرة مختار، ابنة الراحلة، في مداخلة بنفس البرنامج، للحديث عن علاقة رجاء الجداوي بحفيدتها روضة، فقالت "روضة بنتي منهارة من العياط، هي ورجاء كانوا أصحاب جدا، وبيقعدوا مع بعض كتير جدا، خصوصًا في آخر سنة كانت العلاقة بينهم متوطدة جدا".

وأضافت "مختار": "روضة كانت بتحب القراءة وجدتها كانت تشجعها على ذلك ويتحدثون كثيرًا في الأمور الثقافية، روضة صلت على جدتها وكانت متماسكة بس فقدت أعز صاحبة ليها".