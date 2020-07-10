آخرهم أحمد عيد.. فنانون عانوا من "فيروس الشائعات" الفترة الماضية

انتشرت منذ ساعات شائعة مرض الفنان أحمد عيد، والذي طمأن الجمهور على صحته بعد تداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية، مضيفا، "أنا الحمد لله بصحة جيدة، وبرد على جميع التليفونات عادي جدا، ومستغرب جدا من ظهور شائعة مرضي، التي أحاول نفيها منذ 3 أيام، ورغم ذلك هناك تصميم أنني مريض".

وأوضح "عيد" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الخبر جرى نقله من صفحة عمرو واكد، ولأن لديه متابعين كثيرين، الخبر انتشر بشكل سريع جدا، لافتا إلى تكذيبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

لم يكن الفنان أحمد عيد أول فنان تنال منه الشائعات الفترة الحالية فقد ظهر منذ أيام المطرب صابر الرباعي لينفي شائعة تعرضه لحادث سير من خلال فيديو عبر إنستجرام.

وقال صابر في الفيديو: "اليوم اتفاجئت بخبر وإشاعة مغرضة أو سخيفة جدا إنني تعرضت لحادث مروري وتسبب ما تسبب به، أحب أخبركم أنا موجود في تونس وسط عائلتي ولا تصدقوا هذه الشائعات المغرضة والسخيفة أنا موجود والحمد لله".

تداول منذ أسابيع قليلة رواد السوشيال ميديا خبر وفاة حسين الجسمي وردا على تلك الشائعات، نفى المكتب الفني الخاص بمجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، ما تم انتشاره على المواقع.

وأجرت إعلامية بمحطة راديو بانوراما أف أم شذي المغربية، اتصالا بالمدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية زياد حمزة الذي نفى الخبر.

المطرب تامر حسني هو الآخر تعرض لشائعة إصابته بفيروس كورونا ليظهر تامر عبر السوشيال ميديا ويطمئن جمهوره أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.