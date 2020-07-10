آخرهم رئيسة بوليفيا.. حكام أصيبوا بفيروس كورونا

ما يزال فيروس كورونا المستجد مستمرا في حصد الإصابات بجميع أنحاء العالم، حيث تخطت الأعداد حاجز 12 مليون إصابة، وكان آخرهم رئيسة دولة بوليفيا.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، رؤساء الدول الذين أصيبوا بالفيروس القاتل.

رئيسة بوليفيا

أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز عن تأكيد إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت آنييز عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "روسيا اليوم"، أمس الخميس، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.

رئيس كازاخستان

وأكد المتحدث باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي، عبر حسابه في تويتر، أن توكاييف (67 عاما)، يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة.

رئيس جنوب السودان

وقبل رئيس كازخستان، أصيب عدد من الرؤساء بفيروس كورونا، ففي مايو الماضي، أصيب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزوجته، بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطته لنائبه الأول دكتور رياك مشار، والجنرال ياو ياو.

إصابة رئيس البرازيل

وفي مارس الماضي، أكدت صحيفة "Odia" البرازيلية، إصابة رئيس البلاد جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل، حيث أكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس، وفقا للصحيفة، ولم يجر تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

وكان "بولسونارو" قد عاد إلى البلاد في ذات الأسبوع، بعد زيارة للولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إصابة رئيس فنلندا السابق

وأعلن مكتب الرئيس الفنلندي في مارس الماضي، أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا، حيث قال المكتب في بيان: "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس، الرئيس اهتيساري، في حالة جيدة"، وحكم اهتيساري (82 عاما)، فنلندا من عام 1994، إلى عام 2000، وفاز بجائزة نوبل للسلام، لإسهامه لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.