المالية: صرف الرواتب مبكرا عن موعدها يكلف الدولة 6 ملايين جنيه يوميا

تحدث الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية، عن كواليس تقديم مواعيد صرف المرتبات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن هناك نظاما أساسيا تم وضعه وهو صرف رواتب العاملين من اليوم الـ24 لليوم الـ28 من كل شهر، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية من مجابهة فيروس كورونا وقرب موعد عيد الأضحي المبارك: "المالية بتحب أن يكون الراتب يكون مع العاملين في الدولة بدري شوية عشان يقدروا يدبروا احتياجاتهم والاستعداد للعيد".

وأشار إلى أنه تقرر صرف الرواتب لـ35 وزارة وهيئة حكومية يوم 20 يوليو و21 هيئة ووزارة يوم 21 يوليو و9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو، لافتًا لوجود يومين 26 و27 يوليو لصرف الرواتب للجهات التي لم تتمكن من تجهيز رواتب موظفيها.

وطالب إبراهيم المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي والاستفادة من فكرة الشمول المالي وتشغيل الكارت الذي تم تسليمه للموظف، مشيرًا إلى أن الدولة لديها 3182 جهة حكومية بها 5.5 مليون موظف، مؤكدًا أن موظفي الدولة بالكامل يحصلون على رواتبهم بطرق الدفع الإلكترونية.

وشدد إبراهيم على أن إدارة منظومة الرواتب تخضع لنظام إلكتروني دقيق من الدولة، مؤكدًا أن تقديم صرف الرواتب ليوم واحد يكلف الدولة 6 ملايين جنيه نظرًا لإخراج أموال من الخزانة العامة قبل موعدها.