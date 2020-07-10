"المالية": الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا مخلصتش.. لسه بدري

أكد الدكتور محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية، أن الدولة تدعم الشمول المالي وأصبحت لا تقبل أي مدفوعات تزيد عن 500 جنيه إلا بطريقة إلكترونية.

وتحدث إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، عن مبلغ الـ100 مليار جنيه المخصصة لمجابهة فيروس كورونا في مصر، مؤكدًا أنه لم يتم إنفاق المبلغ كاملًا: "طبعا لسه بدري"، مشددًا على أن أي جهة حكومية تحتاج أي تعزيزات إضافية يتم صرفها لها على الفور.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية على وجود تعليمات وتوجيهات بصرف أي تعزيزات للقطاع الطبي لتدبير مستلزماته واحتياجاته ولصرف المزايا المقررة للأطباء والطواقم الطبية.

وشدد إبراهيم على الطفرة الكبيرة في الاقتصاد المصري مشيدًا بمنظومة صرف الرواتب الإلكترونية والتي يتم تحديد فيها أيام صرف الرواتب بشكل دقيق.