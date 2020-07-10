واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية على البضائع الفرنسية

أعلنت وكالة "بلومبرغ"، إن البيت الأبيض ينظر في فرض رسوم جمركية على بضائع فرنسية، ردا على خطط باريس فرض ضريبة على شركات تقدم الخدمات الرقمية، ومنها شركات أمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها ، أمس الخميس، أن الإجراء الأمريكي قد يشمل بضائع فرنسية بقيمة تتراوح بين 500 مليون و700 مليون دولار، بما فيها الخمور والجبن والحقائب.

وقال أحد المصادر إن السلطات الأمريكية قد تعلن عن الإجراء المرتقب يوم الجمعة، على أن يدخل حيز التنفيذ لاحقا هذا العام، مع بدء فرنسا في جباية الضريبة المذكورة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ونقلت مقالة "بلومبرغ" عن روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للولايات المتحدة، قوله، أثناء مؤتمر عبر الفيديو، اليوم الخميس، إن واشنطن بصدد الإعلان عن اتخاذ إجراءات معينة تجاه فرنسا، دون أن يخوض في تفاصيل.

وسابقا الخميس، قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة لم تحدد بعد كيف سترد على الخطط الفرنسية.

وفي وقت سابق، تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون حول فرض ضريبة على الشركات الكبرى العاملة في مجال الخدمات الرقمية.

ومن المقرر أن تفرض الضريبة على الأرباح التي حققتها هذه الشركات اعتبارا من الأول من يناير 2019. وتشمل الضريبة كل الشركات التي تتجاوز مبيعاتها 750 مليون يورو عبر العالم، و25 مليون يورو في فرنسا، وكذلك الشركات التي تشمل أنشطتها أيضا نشر الإعلانات أون لاين، والتجارة عبر الإنترنت، وعمل المواقع الخاصة بتجميع الأخبار.