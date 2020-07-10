تضارب الأنباء حول وقوع انفجار غربي العاصمة طهران وانقطاع الكهرباء

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات فجر اليوم، غربي العاصمة الإيرانية طهران، تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

ونقلت الوكالة عن نشطاء إشارتهم، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم، إلى سماع دوي انفجار غرب طهران، وذلك وسط تضارب الأنباء حول صحة الخبر المتداول.

ومن جانبها، نفت عمدة بلدة قدس غرب العاصمة طهران ليلى واثقي، وقوع أي انفجار مساء أمس في طهران، موضحة أن انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في المنطقة مساء أمس، كان نتيجة خلل في المنظومة الكهربائية أمام "مشفى 12 بهمن"، والذي وقع في تمام الساعة العاشرة أمس بتوقيت إيران ولم يستمر أكثر من خمس دقائق.

وأضافت "لم تؤيد القوى الأمنية خبر وقوع أو سماع صوت أي انفجار في بلدة "قدس" و"قرمدرة"، ووصفت القوى أخبار الانفجارات بأنها مجرد شائعات وأخبار ملفقة".