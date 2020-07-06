سفير إيران لدى موسكو: تمديد حظر الأسلحة على طهران يعني وفاة خطة العمل

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم، أن تمديد الولايات المتحدة حظر الأسلحة المفروض على إيران سيعني وفاة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال جلالي في تصريحات لقناة "روسيا-24" الإخبارية الروسية: "لقد قامت الولايات المتحدة مؤخراً بمبادرة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لتهيئة الشروط المسبقة لتمديد حظر الأسلحة على إيران"، مشيرا إلى أنه في حال نجحت واشنطن في هذا الأمر، سيكون من الممكن تأكيد وفاة خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف السفير الإيراني لدى موسكو: "نحن ممتنون لموقف روسيا، إلى جانب الصين، حيث عارضت موسكو قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير".

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهي في خريف هذا العام. وشكر السفير الإيراني لدى موسكو الجانب الروسي على مساعدة بلاده في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".