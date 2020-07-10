مصدر كويتي: 46 ألفا و464 عالقا عادوا إلى مصر خلال شهر

أعلن مصدر كويتي رفيع المستوى، مغادرة 46 ألفا و464 عالقا مصريا من محافظات (القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر)؛ عبر 293 رحلة جوية خلال الثلاثين يوما الماضية.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، اليوم، أنه خلال الفترة من 10 يونيو الماضي، وحتى 10 يوليو الجاري، غادر نحو 20 ألفا و851 عالقا إلى القاهرة، على متن 120 رحلة جوية، و14 ألفا و990 عالقا الى سوهاج على متن 103 رحلات جوية.

وأضاف أن 6 آلاف و101 عالقا عادوا إلى أسيوط على متن 39 رحلة جوية، و3 آلاف و653 عالقا إلى الإسكندرية على متن 25 رحلة جوية، و869 عالقا إلى الأقصر عبر 6 رحلات جوية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الطيران التجاري متوقفة في مطار الكويت الدولي منذ شهر مارس الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ حيث يسمح فقط برحلات إجلاء العالقين، دون السماح بعودة المقيمين المتواجدين خارج الكويت، والذين سيبدأون في العودة مع إعادة فتح التشغيل التجاري في المطار بنسبة 30% في الأول من أغسطس المقبل.