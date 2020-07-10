"الهلال الأحمر" يقدم 6 ملايين جنيه مساعدات لمتضرري الزرايب والديسمي

صرح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه في إطار تخفيف المعاناة على الأسر المتضررة بدأ الهلال الأحمر المصري ‏تدخلات المرحلة الثالثة في قريتي الزرايب بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة، وقرية الديسمي بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة والتي تضررت أثناء السيول في شهر مارس الماضي، ويقوم فريق الهلال الأحمر بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع مساعدات نقدية لـ 1000 أسرة في قريتي الديسمي والزرايب بقيمة مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه مصري، كما يصرف الهلال الأحمر المصري أيضًا مساعدات عينية لنحو 450 أسرة من الأسر المتضررة بالمنطقتين، وتقدر تكلفة هذه المساعدات العينية بمبلغ 2 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري استجاب أوليا أثناء أحداث السيول بتقديم المساعدات الإنسانية وخدمات الإسعافات الأولية والمساعدة في نقل الجثامين وبعدها بدأ المرحلة الثانية مباشرة من خلال وجود مقرات ثابته في قرية الدسمي والزرايب لتقديم الخدمات الطبية إلى الأسر المتضررة جراء الأحداث؛ وبعدها يستكمل ‏الهلال الأحمر المصري المسيرة في التدخلات الإنسانية؛ وذلك يأتي في إطار خطة الهلال الأحمر الشاملة في الاستجابة لتداعيات الأحداث الطارئة والاستجابة الفورية للأزمات والكوارث التي تصيب الدولة؛ سواء كانت ‏كوارث طبيعية أوغير طبيعية.