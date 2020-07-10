"حق الشعب".. تزيل 75 حالة تعدي في 10 مراكز ومدن بالدقهلية

شهدت الموجة 16 من حملة إزالة التعديات علي أملاك الدولة "حق الشعب"، إزالة 75 حالة تعدي في 10 مراكز ومدن خلال يومين بنطاق محافظة الدقهلية.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه جرى إزالة 75 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والزراعية خلال يومين تتبع ولاية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وللموارد المائية والري والسكة الحديد والأوقاف، وذلك بنطاق المحافظة شملت 10 مراكز ومدن، وهي مراكز "ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة وأجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحي شرق وغرب المنصورة".

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق كامل مع اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية وبين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولاً بأول، لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.

وأشار إلى أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتي متواكبًا مع سلسلة الحملات التي نفذتها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية، لإزالة كل أشكال التعدي واتخاذ الإجراءات المشددة حيال كل التعديات على أراضي الدولة تطبيقًا للقانون، حفاظًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.