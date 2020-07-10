طفل يقتل طفلين في أسوان.. اعتدى على أحدهما جنسيا ثم ذبحهما بـ"منجل"

عرف عن "المنجل" حدته وسرعته في القطع، يعيش مع الفلاح رفيقا له طوال حياته، يحصد به زرعه وينجز به أعماله إلا أن أسوان الهادئة استيقظت على استخدام آخر لـ"المنجل" غير حصد الخير للناس بحصد طفلين لم تتجاوز أعمارهما 6 سنوات.

قتل طفل يبلغ من العمر 17 عاما في واقعة بشعة هزت المجتمع الصعيدي بأسوان، طفلين آخرين لم يتجاوز أعمارهما 6 سنوات بعد أن ذبحهما بـ "منجل" وألقى بجثتهما في الزراعات، بعد أن اعتدى جنسيا على أحد الطفلين المجني عليهما بحسب قيامه بتمثيل الجريمة بزراعات نجع ونس بمركز دراو بأسوان.

تعود الواقعة بعد أن تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، أمس، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو بالعثور على جثتين لطفلين "معاذ. ح .م"، 6 سنوات، و"حمزة. ح. م"، 4 سنوات، مقيمين بنجع ونس بدراو، وهما ملقيان في الزراعات ومذبوحين في العنق، وأمر مدير أمن أسوان بسرعة انتقال رجال مباحث المركز ورجال البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، لحل لغز الواقعة.

ونجح رجال المباحث في معرفة الجاني في أقل من 24 ساعة حيث تم ضبط "م. ش"، 17 سنة مقيم بذات العنوان، وتبين بعد تمثيل الجريمة أنه استدرجهما وتعدى جنسيا على أحد الطفلين ثم أراد التعدي الجنسي على الآخر وخوفا من افتضاح أمره ذبحهما بآلة حادة "منجل زراعي" كان متواجدا في الأرض الزراعي وفر هاربا من مكان الواقعة، وتمكن رجال الأمن من ضبطه واعترف بالواقعة.

وحرر المحضر الشرطي بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بدراو التي تباشر التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

على جانب متصل طالب الأهالي في محافظة أسوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة أن يتم الإسراع في الحكم على الجاني وعدم الرأفة في الحكم خاصة في ظل الواقعة الشنيعة التي ارتكبها والتي من شأنها ترويع أهالي النجع الذين رفضوا خروج أبنائهم من المنازل.