وفياته تقترب للألفين.. مرض غير معروف يثير الجدل في كازاخستان

في الوقت الذي يحارب فيه جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ظهر مرض غريب آخر في دولة كازاخستان الآسيوية، حصد أرواح المئات، بينما لم تتمكن الحكومة من تحديده بعد.

ما هو المرض

قبل أشهر ظهر في كازاخستان مرص "التهاب رئوي غير معروف"، وبدأ يتفشى منذ أسابيع، وتجري وكالات الصحة في البلاد حاليا تحقيقات ودراسات مقارنة، لكنها لم تحدد بعد نوع الفيروس "المسبب للالتهاب الذي قتل 1772 شخصا خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 628 في يونيو الماضي فقط"، وفقا لموقع صحيفة "South China Morning Post" في هونغ كونغ.

وتفشى المرض بشدة في مقاطعة Atyrau الممتدة على ساحل بحر قزوين في الغرب الكازاخي، ومنطقة Aktobe في الشمال، ومدينة Shymkent بأقصى الجنوب، الذين سجلوا أرقام عالية في الإصابات منذ منتصف الشهر الماضي.

بينما نقلت وكالة "Kazinform" المحلية للأنباء عن رئيسة قسم الرعاية الصحية بعاصمة كازاخستان أن حوالي 300 شخص مصابا بالالتهاب يتم نقلهم يوميا إلى المستشفيات، حيث شهد يونيو الماضي حوالي 1700 حالة إصابة، أي أكثر من ضعف الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال وزير الصحة الكازاخي، أليكسي تسوي، إن عدد مرضى الالتهاب الرئوي بلغوا 98.500 في النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة 55.4٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، فإن جزءا كبيرا منهم لديهم اختبار سلبي لفيروس كورونا.

الصين تحذر من المرض الغامض

المثير للقلق في الأمر، أن السفارة الصينية فى كازاخستان، أصدرت تحذيرا لمواطنيها الذين يعيشون فى البلاد من التهاب رئوي محلي غير معروف، مؤكدة أنه أشد فتكا من كورونا وأن وفياته "أعلى بكثير" من الفيروس التاجي.

وأكد بيان السفارة الصينية في كازاخستان أن "معدل الوفيات الناتجة عن هذا المرض غير المعروف أعلى بكثير من كوفيد-19"، لفتت إلى أن منظمات، من بينها وزارة الصحة الكازاخستانية، تدرس هذا المرض، حيث إنه لا يوجد أي مؤشر على ما إذا كان هذا المرض مرتبطا بكورونا.

فيما قال بعض الخبراء الصينيين إنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع انتشار هذا الالتهاب الرئوي إلى الصين، حيث تقع كازاخستان على حدود منطقة شينجيانغ الويجورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين.

بينما ردت وزارة الصحة الكازاخستانية بأن تلك التحذيرات الصينية غير صحيحة، حيث قالت في بيان إنه: "أفادت بعض وسائل الإعلام الصينية أن كازاخستان أبلغت عن حالات من التهاب رئوي مجهول أكثر فتكا من كورونا، ونحن في جمهورية كازاخستان ننفي رسميا هذه المعلومات".

كورونا في كازاخستان

وفي الوقت نفسه سجلت كازاخستان معدل 1400 إصابة يوميا بفيرس كورونا، في حين بلغت الإصابات أكثر من 54.000 حتى الآن، بينهم ما يزيد عن 25 ألفا بأعراض، وأكثر من 23 ألفا من بدون أعراض، فضلا عن 260 حالات وفاة.