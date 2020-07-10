دار الكتاب المقدس: لا علاقة لنا بـ "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"

أصدرت دار الكتاب المقدس بمصر بيانًا نفت فيه علاقتها بكتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح"، مشيرةً إلى أنها لم تشترك في أي عمل يخص الكتاب المذكور، مشددةً على أن لجنة داخلية متخصصة قامت بالاطلاع على الكتاب ورفضت مضمونه ومنهجية إعداده.

وأثار كتاب "المعنى الصحيح لإنجيل المسيح" ضجة ملحوظة الأيام الماضية، إثر تداول مقتطفات من محتواه تضمنت ترجمة لبعض آيات الكتاب المقدس، تعمد إلى تقديم معاني للآية تتنافى مع أساسيات الإيمان المسيحي.

وقالت الدار إنها "لم ولن توزع هذا الكتاب بأي صورة مطبوعا أو الكترونيا، وأن الدور تقوم بنشر الترجمة العربية البيروتية (فاندايك) وتحتفظ بحقوق الطبع والنشر في مصر والعالم لهذه الترجمة المستخدمة والمعتمدة منذ عقود عديدة في معظم الكنائس في مصر والعالم العربي".

وأضافت الدار، أنه بمراجعة متخصصة للإصدار المذكور تبين رفض مضمونة ومهجية إعداده حيث لم يتوفر له الالتزام بمعايير وضوابط الترجمة التي أقرها اتحاد دور الكتاب المقدس ويتفق عليها علماء الترجمة والمتخصصون فيها، مشيرة إلى الانزعاج من استخدام بعض المفردات والمصطلحات المستخدمة في الإصدار التي تقود إلى زعزعة الكثيرين عن الإيمان والحقائق الأساسية التي يجب أن يتعامل معها الجميع بكل يقظة وحذر، ومن غير المقبول أن تؤدي محاولات التبسيط للتواصل مع مختلف الثقافات إلى مثل الخلل الجوهري في التعبير عن أساسيات وثوابت الكتاب المقدس.