إيطاليا تدرس مد حالة طوارئ كورونا إلى ما بعد 31 يوليو

قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، اليوم، إن إيطاليا ستمدد على الأرجح حالة الطوارئ في البلاد إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي وهو 31 يوليو، بسبب بقاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "كونتي" على هامش حفل في مدينة فينيسيا (البندقية) أن "التمديد المحتمل يعني ببساطة أننا في وضع يمكننا من مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في نهاية يناير الماضي، ما سمح للحكومة بخفض وتيرة تسارع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.