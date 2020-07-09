إيطاليا تدعم برنامج أونروا الصحي في الأردن

وقع سفير إيطاليا في الأردن، فابيو كاسيسي ومدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأردن، محمد آدار، اتفاقية مساهمة بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم برنامج الأونروا الصحي في الأردن.

وأوضح بيان مشترك للجانبين- حسبما أفادت وكالة أنباء الأردن بترا اليوم الخميس - أن هذا الدعم يأتي بتمويل من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لضمان مواصلة تقديم الخدمات الطبية في مركز النزهة الصحي التابع للأونروا لأكثر من 85,000 لاجئ فلسطيني يعيشون في المنطقة كما سيضمن استمرار تلقي أكثر من 17,500 لاجئ فلسطيني من سوريا في الأردن الرعاية الصحية على مدار العامين المقبلين.

وقال سفير إيطاليا كاسيسي خلال حفل التوقيع إنه "من خلال هذا التمويل الجديد، تؤكد الحكومة الإيطالية دعمها المتواصل لجهود الأردن لصالح الفئات الأكثر ضعفاً"، مشيرا إلى سعي الحكومة الإيطالية المتواصل للاستجابة لأزمة اللاجئين ودعم القطاع الصحي.

من جانبه، أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في عمان ميشيل مورانا أهمية الشراكة الجديدة مع الأونروا في الأردن، لافتا إلى أن التعاون الإيطالي يهدف الى تعزيز صمود لاجئي فلسطين من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وضمان توافرها.

بدوره، أعرب مدير عمليات الأونروا في الأردن، محمد آدار، عن امتنانه لحكومة إيطاليا على دعمها لبرنامج أونروا الصحي في الأردن في هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى هذا الدعم، مبينا أهمية المساهمة لضمان توفير الرعاية الصحية التي تساهم بشكل مباشر في التنمية البشرية للاجئي فلسطين، بما في ذلك لاجئي فلسطين القادمين من سوريا.