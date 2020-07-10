أخبار البنوك.. كيفية اختيار البنك المناسب لاحتياجاتك المالية

يتعرض الكثير من مستخدمي البنوك أحيانًا لافتقار البنك الذي يتعامل معه لاحتياجاته ومعاملاته، إذ من الضروري أن يقوم العميل باختيار البنك الذي يناسب حاجاته، وعليه الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي يجب مراعاتها قبل وضع أمواله في أحد البنوك، مثل الموقع والخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمة العملاء والاستقرار المالي.

وتستعرض "الوطن" في إطار أخبار البنوك التي تقدمها بشكل يومي، بعض النصائح التي تمكنك من اختيار البنك المناسب لاحتياجاتك المالية وفقًا لموقع "wiki How" وذلك على النحو التالي:

قرب البنك من منزلك أو مكان عملك

تتوسع البنوك في إنشاء فروع جديدة لها، إلى جانب تطوير الفروع المقامة حاليًا من أجل سهولة الوصول للعملاء وتوسيع قاعدة الانتشار وزيادة العمليات المصرفية، فمن المهم اختيار البنك القريب من محل سكنك أوعملك، أو على الأقل يملك فروعًا في أكثر من منطقة، حتى يسهل عليك إنجاز المعاملات والتحويلات البنكية.

تحديد حاجاتك المالية

قبل اختيار أي من البنوك، حدد ما تفضله حتى تعرف البنك الذي يناسبك، ومن أهم الأشياء الجيدة التي يجب مراعاتها هي استخدام ماكينة الصراف الآلي (ATM) وأرصدة الحسابات المنخفضة وحسابات الاستثمار والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ودفع الفواتير وبطاقات الائتمان والودائع.

مدى الرضا عن أداء خدمة العملاء

تتنافس العديد من البنوك على توفير خدمة عملاء مميزة لسرعة إنجاز وحل مشكلات الأفراد والإجابة عن استفساراتهم، سواء عبر الهاتف أو الإنترنت أو داخل البنك، والتي تلبي احتياجاتك، وبالتالي عليك أن تسأل وتقارن بين البنوك من حيث الشكاوى المقدمة، ومدى سرعة معالجتها، ومدى رضا العملاء عن الحلول التي يقدمها لهم.

توافر ماكينات الصراف الآلي

نظرًا لأهمية استخدام ماكينات الصراف الآلي في المعاملات اليومية خاصة عمليات السحب والإيداع وصرف الرواتب والمعاشات، ويفضل عدم قياس استخدام أجهزة الصراف الآلي فقط على استخدامك المحلي، ولكن أيضًا أثناء سفرك، فإذا كنت لا تسافر كثيرًا خارج دولتك، فاختر بنكًا شعبيًا له العديد من الفروع المحلية.

كيفية المقارنة بين الرسوم وأسعار الفائدة المرتبطة بكل بنك

اتصل بالإنترنت أو اذهب إلى الفروع واجمع جداول الرسوم.

قارن بين رسوم أجهزة الصراف الآلي ورسوم السحب على المكشوف، ابحث جيدًا عن البنوك التي توفر حسابات دفع مجانية أو منخفضة للغاية، أو رسوم ATM منخفضة أو معدومة، قارن بين معدلات فائدة الادخار، والتحقق من أسعار الفائدة وأسعار الفائدة الاستثمارية، وأيضًا معرفة ما إذا كان هناك رسوم إضافية للشيكات أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تتنافس البنوك اليوم على استخدام أحدث التقنيات والمعايير المميكنة؛ لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها عبر الإنترنت، التي تعمل بدورها على تيسير المعاملات، وتوفير وقت وجهد العملاء دون الحاجة لزيارة الفرع، ومن بين هذه الخدمات تسديد فواتير الخدمات الحكومية كالكهرباء والمياه والمخالفات المرورية، وغيرها من الخدمات الأخرى، وبالتالي عليك الاستعلام عن البنك الذي يقدم أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إلى جانب توافر تطبيقات البنك على الهاتف المحمول، وسهولة استخدامه لتختار فيما بينهم لفتح حسابك به.