أخبار البنوك.. حوش فلوسك واشتري شهادة الادخار من بنك HSBC

يسعى الكثير من محبي ادخار الأموال للحصول على شهادات الادخار المتوفرة في البنوك، إذ تتميز بعد قدرة الشخص على صرف قيمة الشهادة قبل مدة زمنية محددة متفقا عليها مع البنك.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، مزايا شهادة الادخار من بنك HSBC وكيفية الحصول عليها وفق الموقع الرسمي للبنك:

مزايا شهادة الادخار من بنك HSBC

- عائد سنوي على الشهادة يصل إلى 10.25% من قيمتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات وتكون معفاة من الرسوم الضريبية.

- إمكانية دفع العائد شهريًا وإضافته إلى الحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بالعميل.

- إمكانية الاسترداد بشكل كامل أو جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة.

- يمكن التأهل للحصول على تمويل مرتبط بأصول أو سحب على الكشوف أو بطاقة ائتمانية آمنة من HSBC بضمان الشهادة.

طريقة الحصول على شهادة الادخار

للحصول على شهادة الادخار يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، واختيار أيقونة شهادات الادخار، ثم الضغط على "اطلب معاودة الاتصال بك"، ليتواصل معك البنك خلال ساعتين من الاتصال لتنفيذ إجراءات الشراء.