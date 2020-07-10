ضبط 17 ختما للحوم البلدية المزورة خلال النصف الأول من عام 2020

في إطار سياسة وزارة الزراعة وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعدم التهاون فيما يخص صحة وسلامة المواطن، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه خلال النصف الأول من عام 2020 قامت الإدارة المركزية للمجازر وإدارات التفتيش على اللحوم بالمحافظات المختلفة بتوجيه عدة ضربات لكبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وختمها بالاختام المزورة، حيث تم ضبط 17 ختما مزورا للحوم البلدية على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة كالتالي:

ضبط 6 أختام بمركز منوف بمحافظة المنوفية، و3 أختام بمحافظة القاهرة بمنطقة السيدة زينب المقطم حلوان، و3 أختام بمحافظة الإسكندرية، وختمين بمركز زفتى محافظة الغربية، وختمين بمحافظة البحيرة وختم بمحافظة كفر الشيخ.

من ناحيته أكد الدكتور أيمن عادل مدير عام التفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، أنه تم أيضا ضبط عبوات المادة الملونة المستخدمة في ختم اللحوم، وبأن هذه الأختام المزورة تستخدم لختم اللحوم المريضة المذبوحة خارج المجازر.