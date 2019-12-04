تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبأختام مزورة، وتزن 120 كجم بأحد الشوادر بشبين الكوم .

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتحرير أطباء مديرية الطب البيطري بالمنوفية محضرا يحمل رقم 18590 جنح قسم شبين الكوم، لضبطهم كمية من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وعليها أختام مزورة بمدينة شبين الكوم.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم مصادرة اللحوم، وجار العرض علي نيابة شبين الكوم لمتابعة التحقيقات .