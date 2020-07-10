ترامب: بايدن تعرض لغسل دماغ وقد يحول أمريكا إلى فنزويلا ثانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، تعرض لـ"غسل دماغ" من قبل "اليسار المتطرف"، ويشكك في قدراته العقلية، وحذر من أن الولايات المتحدة تحت رئاسة "بايدن" ستتحول إلى فنزويلا ثانية، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسُئل "ترامب" خلال مقابلة ليلة أمس، كيف يعتقد أن بايدن، البالغ من العمر 77 عاماً، سيتعامل مع الضغوط إذا أصبح رئيسا.

وأخبر "ترامب" شبكة "فوكس نيوز"، أنها لم تكن مسألة عمر، مضيفاً أنه يعرف الكثير من الأشخاص الأذكياء للغاية في الثمانينات والتسعينات من العمر، وبدلاً من ذلك، قال الرجل البالغ من العمر 74 عاماً، إنها مسألة "غسل دماغ" من قبل بيرني ساندرز وأليكساندريا أوكاسيو كورتيز وديمقراطيين يساريين آخرين. وقال ترامب: "دعونا نواجه الأمر - لقد استولى عليه اليسار الراديكالي".

وتابع: "أعتقد أنهم قاموا بغسل دماغه.. لا يعرف مكانه ولا يعرف ماذا يفعل.. وسوف تعاني بلادنا. سوف تنهار أسواق الأسهم لدينا. ستحدث أشياء سيئة".

وأضاف ترامب: "ربما سيكون هناك رد فعل عنيف، أو ربما ستسير البلاد إلى الجحيم مثل فنزويلا". كما سخر ترامب من بايدن بسبب مظهره وهو يرتدي قناعاً "ضخماً".

ورفض ترامب مراراً ارتداء قناع، على الرغم من أن خبراء الصحة يحثون الأمريكيين على وضع كمامات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصر قائلاً: "ليست لدي مشكلة مع القناع، لكن لا أعتقد أنك في حاجة إلى واحد عندما يجري إخضاعك ومن حولك لفحص الكشف عن الفيروس طوال الوقت".

ومتحدثاً في اليوم الذي سجلت فيه الولايات المتحدة ثاني عدد قياسي من الإصابات الجديدة بـ"كورونا"، دافع ترامب مرة أخرى عن تعامل إدارته مع جائحة الفيروس التاجي، وأصر على أن وسائل الإعلام تشوه الواقع.