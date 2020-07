عمدة نيويورك يشارك في كتابة عبارة "حياة السود مهمة" أمام برج ترامب

انضم رئيس بلدية نيويورك، أمس، إلى ناشطين في كتابة عبارة "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة في طريق "فيفث أفينيو" بالمدينة أمام برج ترامب.

وذكرت وسائل إعلام، أن رئيس البلدية بيل دي بلاسيو وزوجته انضما، إلى جانب القس آل شاربتون، الذي نعى جورج فلويد في منيابوليس في أوائل يونيو الماضي، إلى عشرات الأشخاص الذين يضعون كمامات على وجوههم ويرسمون بكرات الطلاء العبارة على الأرضية أمام برج ترامب، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

​وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ليل الخميس، قال دونالد ترامب إن أصحاب المتاجر في فيفث أفينيو "غاضبون" من رسم العبارة على أرضية الطريق.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الناس يغادرون المدينة بسبب الطريقة التي تدار بها، مضيفا "إنه أمر محزن للغاية أن نرى ما حدث".

وتم التخطيط لرسم عبارة "حياة السود مهمة"، في كل من الأحياء الخمسة بمدينة نيويورك، وظهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

A "Black Lives Matter" mural was painted in front of Trump Tower in New York City on Thursday. Mayor Bill de Blasio and Rev. Al Sharpton helped paint the bold, yellow letters across 5th Ave. https://t.co/PSdS0CPK6V pic.twitter.com/ZkILZbXATI