خبراء عن ظاهرة السحابة السوداء: انخفضت بسبب مجهودات الدولة في محاربتها

اتفق خبراء وأساتذة البيئة على أن ظاهرة "السحابة السوداء" التي كانت تُعاني منها مصر على مدار السنوات الماضية انخفضت بالفعل نتيجة المجهودات التي قامت بها الدولة تجاه تلك الأزمة عبر 5 سنوات الأخيرة، والتي كان يتسبب بها حرق قش الأرز القمامة، مع أدخنة المصانع والمركبات.

"وحيد": تسعير قش الأرز والرقابة الشديدة على المصانع هما السبب في انخفاضها

الدكتور وحيد محمود إمام، أستاذ علوم البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، أوضح أن ظاهرة السحابة السوداء ظهرت في مصر منذ عام 1999، وكان السبب الرئيسي بها هو زرع الفلاحين لمساحات واسعة من الأراضي للأرز، وكان الفلاحون يحرقون قش الأرز لأنه لم تكن له قيمة وقتها بالنسبة لهم وذلك حتى عام 2015، وبالتالي كان حرق قش الأرز السبب الرئيسي في حدوث تلك الظاهرة التي كانت تظهر سنويًا في الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، وكانت العوامل المناخية والطبيعية متمثلة في الرياح وإتجاهها تُساعد في انتشارها.

وأكد "أستاذ علوم البيئة" أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحديدًا منذ عام 2015 بدأت الدولة متمثلة في وزارتي البيئة والزراعة في مواجهة تلك الظاهرة، وذلك من خلال تحديد وزارة الزراعة لمساحات الأراضي التي تزرع الأرز وبالتالي انخفضت مساحات الأراضي وكميات قش الأرز، حيث ينتج مع طن الأرز 2 طن قش، فيما قامت وزارة البيئة بتسعير قش الأرز وجعل الطن الواحد منه بـ 80 جنيها على أن تتحمل الوزارة نفقات النقل، بالإضافة إلى حملات التوعية الكبيرة بخطورة حرق القش، إلى جانب الرقابة الشديدة على المنشآت الصناعية لمنع تسرب الأدخنة، مضيفًا: "كل المجهودات اللي حصلت خلال 5 سنين الأخيرة قللت بشكل كبير ظاهرة السحابة السوداء التي كانت تُعاني منها مصر على مدار السنوات الماضية".

"محرم": بدأت منذ نحو 21 عامًا.. وأكثر المناطق التي تضررت منها هي القاهرة الكبرى والدلتا

واتفق معه المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، موضحًا بأن تلك الظاهرة بدأت منذ نحو 21 عامًا، وكانت أكثر المناطق تأثرًا بها في مصر هي القاهرة الكبرى والدلتا، وكانت أهم أسبابها المخلفات الزراعية بوجه عام وخاصة قش الأرز وحرقه، بالإضافة إلى حرق المخلفات الصلبة، والأدخنة المنبعثة من خلال المصانع، وعوادم السيارات، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تكن المدينة الوحيدة التي تظهر بها تلك الظاهرة فقد ظهرت من قبل في بكين ولوس أنجلوس ولندن.

وأكد "محرم" إلى أنه بالفعل انخفضت ظاهرة السحابة السوداء خلال السنوات الأخيرة وذلك نتيجة لجهود الدولة في القضاء عليها، منها تسعير قش الأرز، بالإضافة إلى انخفاض المساحات المزروعة من الأرز.

ويرى "محرم" أنه من أجل القضاء بشكل أكبر على ظاهرة السحابة السوداء فإنه يجب تحسين كفاءة المحركات بالسيارات وزيادة الرقابة البيئية على المركبات، إلى جانب رفع كفاءة وفعالية الرقابة أيضًا على المنشآت الصناعية، وإلزام تلك المنشآت التي يصدر عنها نسبة تلوث عالية بتوفيق أوضاعها، وبالتالي خفض أحمال التلوث المنبعثة عن تلك المنشآت.