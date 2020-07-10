محمد صبحي ناعيا محمود رضا: "حبيبي الرائع رفع هامة مصر عاليا"

نعى الفنان محمد صبحي، الفنان الاستعراضي محمود رضا، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ونشر صبحي، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، صورة للفنان محمود رضا معلقا: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون رحل اليوم فنانا نادرا ومبدعا ورائدا للفنون الشعبية، الذي كان من الاوائل الذين اهتموا وحافظوا على التراث الشعبي.. محمود رضا حبيبي الرائع، سافر بفرقته كل دول العالم ماعدا القطبين".

وأضاف صبحي: كان الفقيد، سفيرا هو والرائعة فريدة فهمي، أطال الله في عمرها، كانوا سفراء مُرحب بهم أينما ذهبوا، ورفعوا هامة مصر عاليا، رحل محمود رضا عم زوجتي نيفين رامز رحمها الله، دعواتي إلى الله للفقيد الرحمة، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وللاسرة كلها آل رضا وزوجته روزا وابنته شيرين وجميع محبيه، أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وكان توفى منذ قليل الفنان، مصمم الرقصات محمود رضا عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ويعد الفنان محمود رضا، من رواد الفن الإستعراضي، وممثل مصري، من مواليد القاهرة في عام 1930، وأسس فرقة للفنون الشعبية "فرقة رضا"، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".