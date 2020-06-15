فيديو.. محمد صبحي يسخر من برامج المقالب بمشهد من "خيبتنا"

نشر الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو لمشهد من مسرحية "خيبتنا" وتناول المشهد سخرية من بعض البرامج التلفزيونية وكذلك برامج المقالب.

يذكر أن مسرحية خيبتنا عرضت أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي توقعت الأحداث الجارية حاليا من حرب الفيروسات بين دول العالم وكذلك ثورات الربيع العربي، وقد كتب "صبحي" المسرحية في عام 2004.

مسرحية "خيبتنا"، تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحي، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات"، ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكري وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضي.