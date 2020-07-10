صحيفة ألمانية: أردوغان ينفق 30 مليون دولار شهريا على المرتزقة بليبيا

قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، في تقرير لها، إن الحكومة التركية تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين الذين يقاتلون لصالحها في الأراضي الليبية، انطلاقا من أطماع سياسية واقتصادية واضحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية تركية، لم تسمها، أن أنقرة أرسلت 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا منذ بداية تدخلها، وأوضحت أن "أنقرة تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين، بواقع 2000 دولار لكل مقاتل".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره "لندن"، قال اليوم، إن أكثر من 10 آلاف مقاتل سوري تدربهم تركيا استعدادا لمعركة "سرت" في ليبيا.

وأضاف "المرصد السوري"، وفق ما نقلت قناة "العربية الحدث"، أن تركيا جندت 16 ألف مقاتل سوري في ليبيا عاد منهم نحو 5600.

وكان "المرصد" ذكر، أمس، أن تركيا أرسلت دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الإرهابية الموالية لها إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه جرى رصد عودة دفعة جديدة من "مرتزقة الحكومة التركية" إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا، بعد انتهاء عقودهم.