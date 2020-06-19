  تحذير أممي من استمرار تركيا بعمليات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا

حذر خبراء بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، من استمرار تركيا بعمليات لنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم مليشيات "حكومة الوفاق".

ونقلت قناة (العربية الحدث) عن الخبراء قولهم "إن تركيا أغرقت ليبيا بآلاف المرتزقة السوريين منهم أطفال دون الـ18 عاما"، واتهامهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة تقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي في البلاد.كانت آخر طائرة تركية تحمل مرتزقة سوريين قد حطت في مطار مصراتة وعلى متنها 134 مسلحا الثلاثاء الماضي.. وتدعم أنقرة مليشيات حكومة الوفاق بالمرتزقة والسلاح لمحاربة الجيش الليبي وزودتها أيضا بطائرات مسيرة أسقط الجيش الليبي العشرات منها.

وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخلات الخارجية في ليبيا ووصفتها بأنها العامل الرئيسي لعدم التوصل لحل سياسي في البلاد.