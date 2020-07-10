ثروة الأبناء وحسابات سرية.. تحقيق استقصائي يفضح فساد أردوغان وأسرته

أكدت مجلة "فوكوس" الألمانية، في تحقيق استقصائي عن ثروة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرقم المعلن رسميا عن ثروة الرئيس التركي، بداية يوليو الجاري، والذي يقدر بحوالي 2.5 مليون يورو فقط ينافي الحقيقة.

وأشارت "فوكوس" إلى أن حجم الثروة المسجلة علي الأوراق مختلفة عن الواقع، حيث إن هناك حسابات سرية في بنوك سويسرا تحتوي على ملايين اليوروهات جاءت عن طريق استحواذ "أردوغان" على شركات مملوكة للدولة التركية سابقا وهي طريقة شائعة للحصول على المال.

وقالت "فوكوس" إن ثروه "أردوغان" الفعلية موزعة علي عائلته الكبيرة كي لا تظهر، حيث يمتلك أحمد بوراك أردوغان، شركة النقل البحري MB، ويقدر حجم أصوله بنحو 80 مليون يورو. وحتى الآن ، لم يجري توضيح كيف يمكن للابن البالغ من العمر 41 عاما تحمل تكاليف شركة شحن كبيرة.

أما ثروة الابن الأصغر نجم الدين بلال أردوغان، مشكوك فيها أيضا، وفق التحقيق، كما أنه شارك في فضيحة التنصت على الهاتف في عام 2013. ولفت التحقيق إلى أن هناك معلومات تقول إن بلال أردوغان، قام بشراء نفط من تنظيم "داعش" الارهابي بملايين اليوروهات.

أما الابنة إسراء أردوغان، فهي عضوة مجلس إدارة مؤسسة TGERGEV، وأيضا تعمل أختها سمية أردوغان، الابنة الصغرى للرئيس التركي، كمستشارة سياسية لوالدها.