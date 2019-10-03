استغلال السلطة ودعم الإرهاب وفساد أسرة أردوغان.. ملخص 4 تسريبات تركية

شهدت الفضائيات المصرية خلال الأيام الماضية، عددا من التسريبات التي تفضح نوايا تركيا تجاه المنطقة ودعمهم للجماعات الإرهابية.

التسريبات التي شملت أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا، أظهرت جانبا من الجوانب التي يدير بها أردوغان دولة بحجم تركيا وفساد أسرته وتورطهم في استغلال السلطة والنفوذ، نستعرضها معكم كما يلي:

ابنة أردوغان تحاول تقنين قطعة أرض لرجل أعمال

عرض الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم" والمذاع على فضائية "TEN"، تسريبا يفضح "سمية" ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورجل أعمال يدعى "مصطفى طوباش" في مكالمة هاتفية، تفيد محاولاتها لتقنين أوضاع الأخير بسبب بنائه قطعة أرض بشكل مخالف.

نشأت الديهي ينشر تسريب مكالمة لابنة أردوغان وأحد رجال الأعمال الأتراك

تركيا تدعم جماعة بوكو حرام الإرهابية بنيجيريا

كما عرض الإعلامي نشأت الديهي، تسريبا بين محمد قاراباش، مدير القلم الخاص بالخطوط الجوية التركية، ومصطفى فارانق، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، تؤكد دعم تركيا لجماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، وتضمن الحديث عن نقل أسلحة على الخطوط التركية من تركيا لنيجيريا.

تسريب جديد يكشف دعم تركيا لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا

تسريب صوتي يفضح فساد أردوغان ونجله بلال

وعرضت شاشة "Extra news"، تسريبا صوتيا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين ابنه بلال أردوغان يفضح فساد العائلة، حيث بدأ التسريب بحديث أردوغان لابنه: "أنت في المنزل يا ابني؟"، ويرد عليه: "نعم".

وقال أردوغان خلال التسريب: "لقد فتشوا منازل أغا أوغلو ورضا ضراب، وابن ظافر وابن معمر ومنزلي"، فيما رد نجله: "قل مرة ثانية يا أبي"، فرد: "أقول ابن السيد معمر وابن ظافر وابن أردوغان وعلي أغا أوغلو ورضا ضراب و18 شخصا يجرون تفتيشا في منازلهم الآن في عملية فساد كبرى".

"إكسترا نيوز" تنشر تسريبا صوتيا بين أردوغان وابنه يفضح فساد العائلة

اجتماع أمني مع وزير الخارجية يظهر التآمر على سوريا

كما عرضت فضائية "extra news"، تسريبا صوتيا، من اجتماع أمني تركي، عبر الهاتف، في عام 2013، جمع- وقتها "هاكان فيدان رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية التركية، فريدون سيليرلي أوغلو كبير مستشار وزير الخارجية التركية، أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي، باشار جولار الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة"، وذلك من أجل التخطيط للعدوان على سوريا.

فيديو.. تسريب صوتي لاجتماع أمني تركي للتآمر على سوريا