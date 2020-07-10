الصحة السعودية: 3159 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

شهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد في السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 20% مقارنة مع اليوم السابق، وتجاوزت من جديد الـ50 حالة، لأول مرة منذ الأحد الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، تسجيل 51 وفاة ناجمة عن العدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 41 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 2151 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 3159 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 3183 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي جرى تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 226486، بما في ذلك 61309 حالات نشطة، منها 2220 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1930 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 163026 شخصا.