الصحة السعودية: تسجيل 37 وفاة و3379 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 37 وفاة و3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد، تسجيل 3379 إصابة بالعدوى خلال الـ24 ساعة الماضية (مقابل 3941 إصابة أمس السبت، و4301 إصابة الجمعة، و4757 إصابة الخميس، و4919 إصابة الأربعاء)، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي جرى رصدها في المملكة حتى الآن، 157612 بينها 55215 حالة نشطة، بما فيها 2027 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة، 37 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، مقابل 46 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1267 حالة وفاة.

وتخطى عدد المتعافين من كورونا في السعودية اليوم، عتبة الـ100 ألف، وبلغ 101130 بتسجيل 2213 حالة شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت العاصمة الرياض لليوم الثاني على التوالي أقل من ألف إصابة جديدة بكورونا، وجرى رصد 668 حالة جديدة للفيروس هناك منذ أمس (مقابل 740 إصابة في اليوم السابق).