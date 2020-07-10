سجن في كاليفورنيا يحول المستودعات إلى مراكز لعزل مصابي كورونا

أقدم سجن ولاية سان كوينتين في كاليفورنيا، على تشييد خيام وتجهيز مستودعات ومخازن لعزل ومعالجة نزلاء السجن المصابين بفيروس كورونا، بعد تفشيه داخل السجن وإصابة أكثر من 1800 نزيل وموظف.

وتظهر اللقطات الجوية، تسع خيام تم تشييدها في ملعب البيسبول التابع للسجن، مع مراعاة نظام التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية والحجر الصحي في هذا السجن الذي يشهد ازدحاما بالنزلاء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأكد المتحدث باسم إدارة الإصلاح والتأهيل في ولاية كاليفورنيا لشبكة ABC News أن الخيام جاهزة حاليا لاستقبال النزلاء، ويمكن كل خيمة أن تستوعب 10 مرضى.

كما قامت إدارة السجن بتجهيز مستودعات ومخازن في السجن وتحويلها إلى مواقع لرعاية المرضى، إذ أن كل مستودع مجهز بـ220 سريرا.

وقال المتحدث إن السلطات المتخصصة التابعة لهيئة سجون كاليفورنيا تقوم بتنظيف وتعقيم المستودعات في الوقت الحاضر، مع خطط لبدء نقل المرضى إلى هناك بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وتم إعداد عشرات الأفراد من طاقم التمريض التابع لخدمات الرعاية الصحية الإصلاحية في كاليفورنيا وتوجيههم من مؤسسات ومقرات أخرى للمساعدة في عمليات الرعاية الصحية في سجن سان كوينتين.

ولفتت وسائل إعلام عديدة إلى وجود تفش كبير بين النزلاء في السجن المذكور.

ولم تكن في قاعات السجن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من قبل، وبدأت بعد نقل سجين إليها من سجن تشينو في 30 من مايو الماضي مصاب بالفيروس.

وبحسب بيانات رسمية بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في السجن حتى أمس الخميس 1642 بين السجناء، وما لا يقل عن 200 بين الموظفين، كما تم تسجيل وفاة سبعة سجناء.