تأجيل الحكم ورفض الصلح.. القصة الكاملة لقضية حسام حبيب وياسر خليل

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم، قرارا بغلق باب المرافعة، وحجز القضية المتهم فيها الفنان حسام حبيب، بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، للحكم فى جلسة يوم 3 سبتمبر المقبل.

يأتي هذا بعدما أصدرت محكمة أول درجة الحكم بحبس المتهم حسام حبيب لمدة سنة مع الكفالة والتعويض، إلا أن حسام استأنف الحكم، وبجلسة اليوم، تم عرض الصلح من حسام حبيب والحاضرين معه، إلا أن المنتج ياسر خليل رفض الصلح، وعليه تم حجز القضية للحكم فى الثالث من سبتمبر المقبل.

تعود القضية إلى ديسمبر الماضي، حينما أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكما بمعاقبة الفنان المصري حسام حبيب زوج الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، لاتهامه بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري بوجهه، لدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول.

وأكدت شركة "أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية" في وقتها، التي تولت الدفاع عن ياسر خليل، لـ"الوطن"، أن موكلها كان قدم تقدم ببلاغ رسمي ضد حسام حبيب، خلال شهر ديسمبر الماضي، بعدما توجه وآخرون إليه، والتعدي عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.

وأسفرت التحقيقات، عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.

أكّد المحامي حسام لطفي وكيل المطرب حسام حبيب، حينها أنَّ موكله حر طليق، ولم يتمّ إلقاء القبض عليه، نظرًا لأن الحكم الصادر ضده هو حكم ابتدائي بـ سنة حبس في "جنحة ضرب".

وفي شهر إبريل كان تقدم حسام حبيب بطعن على تلك القضية، مؤكدا على انه تعرض ايضا للعنف من خليل وقدم مستندات طبية للتأكيد على صحة كلامه