ليلى علوي ناعية محمود رضا: "عبر بالفن الشعبي إلى العالمية"

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان الكبير محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وكتبت ليلى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "بنودع أحد أهم الفنانين في مصر والشرق الأوسط، اللي حفر اسمه وفنه في مكان ومكانة مميزة، وعبر بالفنون الشعبية والرقصات الراقية المعبرة من المحلية للعالمية".

وتابعت: محمود رضا لم يقدم فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة، بل قدم سينما استعراضية من الطراز الأول، وأفلام ميوزيكال كانت لها السبق في تأسيس النوع ده من الفن والسينما، مين ينسى غرام في الكرنك، وإجازة نص السنة، واستعراضات الأقصر بلدنا وحتشبسوت، ومئات العروض الرائعة الأخرى في السينما والمسرح والفوازير كمان.

وأضافت: "كانت حياته كلها بهجة ومزيكا وسعادة وفن، قضى فيه عمره، وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح جديدة من الفنون الشعبية، اللي كانت بتحكي عن بلدنا وناسنا، وعاداتنا وحلاوة شمسنا وخفة ضلنا.

واختتمت ليلى علوي، كلامها بقولها: "بنعزي نفسنا ونعزي بنته الغالية العزيزة شيرين رضا، وأسرته ومحبيه وشريكة مشواره الفني السيدة فريدة فهمي، مع السلامة ولروحك المُحبة الطيبة السلام والرحمة ولمحبيك الصبر والسلوان".