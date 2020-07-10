صور.. نجوم الفن ينعون الراحل محمود رضا

توفى قبل قليل الفنان الكبير محمود رضا، أشهر راقص ومصمم رقصات، ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

ونعى العديد من نجوم الفن الراحل محمود رضا، عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت رانيا يوسف على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "خالص العزاء في وفاة الفنان محمود رضا إنا لله وإنا إليه راجعون"

وعلق الفنان الكبير عمرو دياب قائلا: "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا رحمه الله والهم أهله الصبر والسلوان".

كما حرص الفنان خالد النبوي، على نعي الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

ونشر "النبوي" صورة للفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "لقطة خالدة لأسطورة فنية خالدة.. الفنان الكبير الذي أمتعنا وأعطى لنا البهجة زمنا طويلا ماضيا وقادما.. الرائع محمود رضا الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر".

ونعت سيمون الراحل عبر صفحتها على تويتر: "البقاء لله محمود رضا".

كما نعى الفنان عمرو سعد الراحل محمود رضا: "برنس الذوق الرفيع ومؤسس الفنون الاستعراضية الراقية وجزء من تاريخ الفن رحمه اللع على محمود رضا وعزائنا لكل المحبين "

وكتبت الفنانة دينا على صفحتها الشخصية على إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون، الفنان محمود رضا فى ذمه الله".

يذكر أن الفنان محمود رضا ولد فى محافظة القاهرة وتعلم الرقص على يد أخيه الأكبر، وتخرج في كليه التجارة عام .1954

قام الراحل بتكوين فرقه رضا مع فريدة فهمي، وقدمت الفرقة أول عروضها فى 1959.