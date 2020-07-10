مجدي صابر: نشاط الأوبرا يتضمن 44 حفلا.. والاستيعاب يصل لـ400 شخصا

أعرب الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته لعودة النشاط بدار الأوبرا، أمس، بحفل غنائي كبير، أحياه عدد من نجوم دار الأوبرا، أمثال مي فاروق وصابرين النجيلي وأحمد عفت.

وقال صابر لـ"الوطن"، إن جدول الأوبرا، حافل للغاية خلال تلك الفترة، بتنظيم ما يقرب من 44 حفل غنائي وموسيقى، ما بين مسارح القاهرة والإسكندرية، من بينهم 17 حفلا، خلال شهر يوليو الجاري، منهم 13 بالقاهرة، و4 بالإسكندرية.

وأكد صابر، أن دار الأوبرا ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وأنشأت مسرح النافورة فى ساحة الأوبرا، بمساحة قد تصل إلى 1500 شخص، ولكن بسبب سعة استيعاب 25%، التى نصت عليها الحكومة، فالحفل الحالي يستوعب 400 شخص على أقصى تقدير، حيث يكون هناك مساحة تباعد بين الفرد والآخر متر ونصف.