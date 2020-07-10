إنچى شرف تحيي الذكرى الخامسة لوفاة سامي العدل: الصديق والأخ والسند

أحيت الفنانة إنچى شرف، الذكرى السنوية الخامسة للفنان القدير سامي العدل، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات .

ونشرت إنچى شرف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة تجمعها بالفنان الراحل وعلت عليها: "كنت ليا السند والأخ والصديق والظهر، ألف رحمة ونور عليك يا غالي، واحشتني أوي.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة للمرحوم الفنان الكبير سامي العدل في ذكرى وفاته الخامسة".

يذكر أن النجمة إنچى شرف، شاركت الفنان سامي العدل، مجموعة من الأعمال منها "ريا وسكينة" و"بالشمع الأحمر" و"حارة اليهود" و"رجل في زمن العولمة" و"فيلم راندڤو".