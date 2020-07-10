شقيق سامي العدل يوجه له رسالة في ذكرى وفاته

وجه المنتج السينمائي محمد العدل رسالة لشقيقه الفنان الراحل سامي العدل في ذكرى وفاته، عبر خلالها عن اشتياقه لشقيقه الراحل.

وكتب المنتج السينمائي محمد العدل، على حسابه الخاص بـ "تويتر" تغريدة قال فيها: "رحلت عنا ولم تتركنا، أعمالك وأياديك البيضاء علينا وعلى غيرنا تبقيك بيننا أشهد أني لم ألجأ إليك يوما وخذلتنى، واعتقد ولا غيرى.. ذكراك معنا ولا تغادرنا ولا ننتظر ذكراك لنتذكرك".

يذكر أن الفنان سامي العدل، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 10 يوليو عام 2015، عن عمر ناهز 69 عاما، وكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان سامي عدل مشاركته في مسلسل "بين السرايات"، من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله والذي عرض خلال موسم دراما رمضان عام 2015 وجسد من خلاله شخصية "زينهم".