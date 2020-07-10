الصحة العالمية: القضاء على كورونا غير مرجح في الظروف الحالية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على فيروس كورونا المستجد أمر غير مرجح في الظروف الحالية في العالم.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "من غير المرجح في الأوضاع الحالية أننا نستطيع استئصال فيروس كورونا أو القضاء عليه".

وشدد رايان على ضرورة التركيز على إخماد بؤر انتشار الفيروس، معتبرا أن هذا الأمر سيمكن من تفادي وقوع ذروات جديدة والعودة إلى حالة الإغلاق العام وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس، وأودى الفيروس حتى الآن بحياة نحو 550 ألف شخص، وفي الوقت الذي سجلت فيه دول كثيرة كانت تعتبر سابقا أكبر بؤر للتفشي تراجعا للخطر، تشهد مناطق أخرى في العالم، خاصة أمريكا اللاتينية، انتشارا متسارعا للمرض، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية.