سيناريو متكرر.. تصريحات "الصحة العالمية" بشأن كورونا: كل حاجة وعكسها

"أدلة مبدئية على انتقال كورونا عبر الهواء" كان آخر تصريحات منظمة الصحة العالمية التي جاءت لتناقض تصريحًا آخر ينص على العكس تماما بأنه لا ينتقل عبر الهواء، التصريح يأتي ضمن سلسلة من التناقضات التي خرجت بها المنظمة فيما يخص الفيروس الغامض.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، حذر أمس الأول، من أن انتشار وباء كوفيد - 19، مشيراً إلى أنه لم يبلغ ذروته بعد، وأن هناك أدلة مبدئية على انتقال كورونا عبر الهواء.

وقالت الدكتورة أماني مختار، أستاذ الطب الوقائي، إن من الطبيعي أن تتضارب بعض التصريحات الصادرة من مؤسسة الصحة العالمية في ظل تفشي فيروس غامض لا تزال الأبحاث قائمة عليه حتى الآن، موضحة أن المنظمة تعتمد في قراراتها على أدلة قائمة على عدة أبحاث وليس تصريحات دون سند.

وتابعت مختار لـ"الوطن"، أن الأبحاث لا تزال تجري في كافة أنحاء العالم وتشغل مختبرات ومعامل العالم أجمع لمعرفة حقيقة الفيروس مما يجعل كل شيء وارد وهذا لا يقتصر على التصريحات الخاصة بطرق انتقال الفيروس فقط بل أيضًا بعض العقاقير التي تغييرت حولها التصريحات بعد إجراء تجارب سريرية عليها.

وأكدت أستاذة الطب الوقائي، ضرورة أخذ كافة الاحتياطات الوقائية من لبس الماسك أو غسل الإيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية إلى جانب العزل المنزل بمجرد الشعور بالأعراض والحجر الطبي لكل من خالطوه.

وفي يونيو الماضي بعد يوم واحد فقط من تصريحها، غيّرت "منظمة الصحة العالمية"، رأيها بشأن عدم انتقال فيروس كورونا المستجد بواسطة الأشخاص المصابين والذين لا يحملون أي أعراض، حيث قالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة وحدة الأمراض حيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية، إن انتقال العدوى دون أعراض "نادر للغاية"، ثم عادت وتراجعت، معلنة أن نسبة كبيرة من العدوى يمكن أن تنتقل عن طريق الأشخاص الحاملين للفيروس ولكن دون أعراض.

التراجع الثاني كان فيما يخص الكمامات كما تراجعت المنظمة عن قضية ارتداء الكمامات، إذ كانت ترى أولًا أن ارتداء الكمامات يقتصر على الفرق الطبية فقط أو المصابين، لتعود المنظمة وتحدث إرشاداتها عن الفيروس، وتؤكد أهمية ارتداء الكمامات للجميع المصابين وغير المصابين، للوقاية من انتقال الفيروس، وكان موقفها الأول مبنيا على اعتقاد بأن "الفيروس لا ينتقل إلا من الأشخاص الذين لديهم أعراض".

التراجع الثالث يتمثل في التصريحات الخاصة بتكوين المتعافين من المرض لمناعة ضده، حيث أعلنت في تصريحات مبكرة أنه لا يوجد دليل على أن المتعافين من المرض يكتسبون مناعة من المرض، ثم عادت في 25 أبريل، وقالت فيه "نتوقع أن معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تتكون لديهم استجابة للأجسام المضادة توفر مستوى من الحماية.. ولا نعرف حتى الآن ما هو مستوى الحماية أو الفترة التي تستمر فيها المناعة".

تراجعان آخران كانا بخصوص عقاقير كورونا سواء "هيدروكسي كلوركين" وعقار "آيبوبروفين"، حيث إن فيما يخص عقار "هيدروكسي كلوركين"، والذي أعلنت المنظمة وقف التجارب السريرية التي تجرى عليه ضمن تجارب التضامن التي تجريها بمشاركة أكثر من 400 مستشفى في 35 بلداً.

وكانت المنظمة أعلنت في 25 مايو الماضي، تعليقا (مؤقتا) لتجربتها للدواء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وجاء هذا الإعلان بعد أيام من دراسة نشرتها المجلة الطبية الشهيرة "ذي لانسيت"، والتي وجدت أن مرضى (كوفيد - 19) الذين عولجوا بهيدروكسي كلوروكوين كانوا أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين لم يتناولوه، حيث تلقت خطابا من 140 عالما حول العالم سجلوا فيه 10 أخطاء وقعت فيها الدراسة، واستنكروا ردود الفعل العنيفة من منظمة الصحة العالمية التي اتخذت عقب نشر الدراسة، معتبرين أنه من الخطأ اتخاذ قرار بناء على دراسة مليئة بالبيانات غير الدقيقة.

أيضا عقار "آيبوبروفين" في 17 ماري أًدر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير تصريحا بإن الأشخاص الذين يشتبهون في أنهم مصابون بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" يجب ألا يتناولوا عقار "الأيبوبروفين" دون استشارة الطبيب، وأن البحث جار حاليا في الآثار السلبية المحتملة.

وبعد يومين فقط سحبت "الصحة العالمية" تحذيرها بعدم تعاطي العقار، وقالت إنها ليست على دراية بالبيانات العلمية المنشورة بشأن هذا الدواء، وأضافت أنها لم تر أي تقارير عن آثار سلبية خاصة بالدواء من أطباء قاموا بعلاج مرضى يعانون من فيروس كورونا المستجد.