انخفاض أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها

سجلت أسعار الذهب، انخفاض طفيف في نهاية اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو، بعد فترة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، ليسجل عيار 18 مبلغ 685 جنيهًا، مقارنة بأسعار معاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 911 و913 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 797 و799 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 683 و685 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية اليوم، إلى 6 آلاف و392 جنيه.