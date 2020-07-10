بسبب امتحانات الثانوية العامة.. شركات سياحية صينية تروج لهرم خوفو

قال محمد أسامة صحفي وإعلامي مصري مقيم في الصين، إن ورود هرم خوفو في امتحان القبول بالجامعات الصينية، وتحديدًا في امتحان الرياضيات، أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "الفيديو"، مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "امتحان الثانوية العامة، هو أهم امتحان في الصين، حيث يحدد على أساسه الملتحقين بالجامعات، وقد دخله هذا العام حوالي 11 مليون طالب".

وتابع، أن عددًا كبيرًا من الصينيين، أشاروا على مواقع التواصل الاجتماعي "منشن"، كما شاركت الكثير من الشركات السياحية في التريند، وشاركت متابعيها بمعلومات عن الهرم.

وأردف: "الطلاب الصينيون تسابقوا عن حل هذه المسألة الرياضية التي كانت عن مساحة الهرم، والكثير من الأشياء، وبعضهم تعامل مع الأمر بشكل كوميدي، وصمموا كوميكات، قال فيها أبو الهول (أنا مش طويل أوي عشان مطلعش في الامتحانات؟)".

وأوضح، أن صعوبة السؤال دفعت بعض الطلاب إلى مشاركة صورهم عندما زاروا مصر، وقال أحدهم ممازحًا: "لو كنت استمعت إلى كلام المرشد السياحي الذي تحدث عن هرم خوفو لتمكنت من الإجابة عن السؤال بطريقة صحيحة".

وأردف، أنه يتابعه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 3 ملايين ونصف المليون شخص، حيث شارك في برنامج تلفزيوني شهير في الصين "محادثات غير رسمية"، ويتابعه عدد كبير من الطلاب المصريين، حيث تحدث فيه عن مصر كما انه يشارك الكثير من الصور والفيديوهات عن مصر ويحاول تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع الصيني عن الشعب المصري.

وواصل: "لديّ 3 برامج تذاع بشكل أسبوعي، وأصبح لديّ رصيد كبير، وأي شيء له علاقة بمصر، أتحدث عنه بعدما يسألوني بطريقة "منشن"، للتأكد من الأشياء التي لا يصدقونها عن مصر، وأحاول التركيز على التشابه بين مصر والصين، وهم يحبون هذا الأمر".