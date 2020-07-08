بعد تصدر هرم خوفو التريند في الصين.. أستاذ آثار يعلق

علق الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، على أن هرم خوفو أصبح "تريند" رقم واحد على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الصين بعد طرحه كسؤال في امتحان الرياضيات، مؤكدا أنه تريند منذ زمن كبير وليس الآن فقط لأنه واحد من عجائب العالم السبع القديمة الباقية حتى الآن.

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هرم خوفو يظهر ويثبت مدى وجود دولة منظمة ذات مؤسسسات وشعب محب للعمل وحضارة سباقة في عمليات البناء والتشييد والعمران وكل ما يخص حياة الإنسان في هذه الحضارة المصرية القديمة.

وأكد، أنه لا يوجد جامعة في العالم إلا وبها قسم لدراسة علم المصريات حتى في الصين التي تعد من آخر الدول التي انضمت لعمليات التنقيب عن الآثار المصرية في مصر ويعملون في الأقصر، لافتا إلى أن الحضارة المصرية مبدعة في كل مناحي الحياة "العلوم، الطب وعلاج الأبدان، والطبيب المصري القديم كان ذا شهرة عالمية وكان الحضارات الأخرى يستعينوا به لعلاج مرضاهم، الهندسة في المسائل الرياضية والحسابات الهندسية مثل بردية ريند، الآداب والتي تتناول موضوع الخير والشر، والمسرح".

وتابع، أن وجود مسألة حسابية لطلاب المدارس في الصين عن الحضارة المصرية القديمة وحسابات أبعاد الهرم الأكبر خوفو فهو يؤكد مدى عمق وتأثير الحضارة المصرية القديمة، والعالم كله يعترف بذلك، فضلا عن أن الرئيس الأمريكي في أحد اللقاءات صرح بأن الحضارة المصرية أقدم وأعرق من أي حضارة أخرى، وأنه لا يوجد دولة في العالم لديها علم يحمل اسمها غير مصر.