أحمد عصام يناقش ظاهرة الطلاق في "طلقتك نفسي"

بدأ الفنان أحمد عصام، تصوير مسلسله الجديد "طلقتك نفسي"، المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل حول ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي، ويستعرض أغرب أسباب انتشار الطلاق من خيانة أو كذب أو تدخل الأهل وغيرها من الأسباب، والنتيجة غالبا تكون بكلمة سهلة النطق لكن صعبة العواقب.

مسلسل "طلقتك نفسي"، من بطولة أحمد عصام وهاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى، ضيوف الشرف بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون، وإخراج محمد النقلي وإنتاج أحمد مجدي.