استبدال كشافات إنارة الشوارع والطرق في بلطيم القديمة بـ"ليد الموفرة" 

أكد هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، على أنه جارى العمل على إحلال وتجديد وتطوير منظومة الإنارة العامة بتغير كشافات الإضاءة الليلية "كشافات الصوديوم" بكشافات ليد فائقة الإضاءة جديدة بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة، في إطار خطة المركز لإحلال وتجديد الكشافات القديمة بأخرى موفرة ذات مظهر حضاري.

وأشار رئيس مركز ومدينة بلطيم، إلى انه جار رفع مستوى الخدمات بقطاع الكهرباء والطاقة والتى تتضمن استبدال كشافات الصوديوم القديمة بالشوارع والطرق الرئيسية بأكملها، واستبدالها بكشافات ليد جديدة فائقة الجودة والإضاءة الليلية، والتى تعمل بخلايا ضوئية مع غروب وشروق الشمس، حيث العمل على إحلال وتجديد الكشافات بالمداخل والمخارج الرئيسية للمدينة.

تابع يوسف، أنه جار دعم كامل للطريق الرافد الدولى بلطيم كفرالشيخ وقبالة قرى الربع وغيرها، مؤكدآ إستمرار العمل على كافة المحاور والشوارع الرئيسية والفرعية والقرى الأم والتوابع.