رئيس مدينة دسوق: حل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

أجرى اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية على بعض مشروعات الصرف الصحى بالقرى، للتأكد من انتظام تشغيل المحطات وحل المشاكل التى تعوق تنفيذ البعض الآخر، حيث تفقد مشروع الصرف الصحي، بقريتي "كنيسة الصرادوسى ودمرو سلمان".

واطمأن على محطة الرافع بالقرية والتي تخدم 8 قرى وهي الكنيسة ودمرو وسيدي جامع وأبومندور والبياض والطراوي والمندورة وكوم النص"، بتكلفة اجمالية مبلغ 66 مليون جنيه تنفيذ شركة المقاولون العرب.

أشار رئيس المدينة، إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ نحو 98%من نسبة تنفيذ المشروع، والمتبقى توصيل التيار الكهربائي فقط ليكتمل المشروع نهائيا.

كما تفقد محطات الصرف الصحى بدسوق، لمتابعة سير العمل بها، مؤكداً البدء بفتح هذا الملف لبحث مشاكل الصرف الصحى وبحث إمكانية حل هذه المشاكل وإمكانية تطوير محطات وشبكات الصرف الصحى .

وتفقد محطة مياه الشرب بالكشله، وذلك للتعرف على النسب التى تعمل بها المحطة والمراحل التي تمر بها المياه منذ دخولها من مأخذ المياه وحتى تصل إلى المواطنين وحل مشكلة ضعف المياه ببعض المناطق بتشغيل الدفع النفقى.

كما زار قرية كفر العرب تفقد خلالها شوارع القرية والوحدة المحلية ومتابعة مشروعات الصرف الصحي آفاق 2020 القائمة بالقرية وسير العمل بالقرية، وذلك بحضور نائب رئيس المدينة، السيد محمود شنقار، ومحمد جميل، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وأنور عليبه رئيس الوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى.

يذكر ان رئيس المدينة تسلم عمله قبل أيام قليله حيث جرى تعينه مؤخرا من قبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضمن الحركة التكميلية للمحليات.